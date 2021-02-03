اتفاقية بين «دناتا» و«بيتا ترانس» لتوفير خدمات شحن متكاملة في ميلانو

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إيربورت هاندلينغ»، المشروع المشترك لدناتا في إيطاليا، عن إبرام اتفاقية شراكة مع «بيتا ترانس»، لتقديم مجموعة خدمات شحن متكاملة للعملاء في مطار ميلانو مالبينسا MXP. وسوف تقدم الشركتان بموجب هذه الشراكة خدمات مناولة الشحن وساحة الطائرات والتخزين والنقل الأرضي.

كما ستدمج «إيربورت هاندلينغ» و«بيتا ترانس» العمليات التشغيلية والمهام، ما يوفر للعملاء خدمات مناولة أرضية وشحن متكاملة في مطار ميلانو مالبينسا. وسوف يتيح هذا التعاون أيضاً لكلا الشركتين الاستفادة من الخبرات المجمّعة لتحسين العمليات وتطوير الخدمات وتحقيق كفاءة عالمية طوال مراحل المناولة.

ويستفيد العملاء من خبرات فريقي الشركتين بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والمعدات والتقنيات الحديثة. وتتضمن استثمارات «إيربورت هاندلينغ» و«بيتا ترانس» خلال السنوات الأخيرة مستودعاً حديثاً بمساحة 13 ألف متر مربع، ومنشأة مخصصة لتخزين الأدوية حاصلة على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي وتبلغ مساحتها 420 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مئات المعدات الأرضية الحديثة ذات الكفاءة البيئية، مثل الحاويات المبردة التي تضمن نقل الشحنات الحساسة للحرارة بسلاسة بين مستودع التخزين والطائرة.

وقال ألبرتو موروسي الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ»: «يسرنا التعاون مع شركة رائدة لتقديم حل متكامل ومتقدم لعملائنا. وتتضمن عروض المناولة الأرضية ذات المستوى العالمي التي نقدمها أسطول معدات الدعم الأرضي المتطور ومرافق بيتا ترانس فائقة الحداثة ما يدعم جهودنا لتقديم خدمات متميزة. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تحقق منافع كبيرة لكلا الشركتين وشركائنا معاً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتا ترانس» جورجيو بيانكولي: «تتيح هذه الشراكة لكلا الطرفين تقديم مزيد من الخدمات وتعزيز التعاون مع العملاء من خلال توفير نقطة اتصال واحدة وتطوير وتحسين عروضنا التجارية».

وتقدم شركة «إيربورت هاندلينغ» خدمات جوية في مطاري ميلانو، مالبينسا MXP ولينيت LIN، وتعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 55 ناقلة جوية. وقام فريق عمل الشركة بخدمة 28 مليون مسافر و110 آلاف رحلة سنوياً قبل الجائحة. وتمتلك دناتا، الرائدة في مجال الخدمات الجوية، حصة أغلبية في الشركة حيث تخدم 300 ناقلة جوية في 126 مطاراً ضمن 19 دولة.

تأسست «بيتا ترانس»، عام 1957. وتتعاون مع 100 ناقلة جوية وشركات شحن وتقوم بمناولة 300 ألف طن من الشحنات سنوياً في مرافقها التي تغطي مساحة إجمالية تزيد على 100 ألف متر مربع في ميلانو.