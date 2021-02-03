شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية، في قطيعة مع سياسات سلفه، في وقت لا تزال فيه محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول تشغل أعضاء الكونجرس، وعين ترامب فريقاً قانونياً جديداً ما يؤذن بدفاع شرس، فيما حمّل متهمون باقتحام الكونجرس ترامب المسؤولية عن الأحداث.

اعتبر المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم التي نشرت الثلاثاء أن ما قام به الرئيس السابق باقتحام الكونجرس في السادس من كانون الثاني/ يناير يشكل «خيانة ذات بعد تاريخي».

وقال المدعون إن «الرئيس حرض حشداً عنيفاً على مهاجمة (مبنى) الكابيتول» و«عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي»، طالبين «إدانته» في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من شباط/فبراير.

في الأثناء، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، بتسهيل تجنيس ملايين المهاجرين المؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية، وإن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن تباعاً، مؤكداً من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب.

وفي يناير الماضي، وقع بايدن على نحو ستة أوامر تنفيذية للعدول عن عدة سياسات متشددة تتعلق بالهجرة وضعها ترامب، لكن خبراء الهجرة حذروا من أن إبطال الكثير من القيود التي فُرضت في السنوات الأربع الماضية سيستغرق شهوراً وربما أكثر.

إجراءات عاجلة

وكان بايدن أرسل مشروع قرار بشأن الهجرة إلى الكونجرس يقترح تسهيل الحصول على الجنسية أمام ملايين المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. كما وقع بايدن مذكرة توجه وزارة الأمن الداخلي ووزير العدل الأمريكي للحفاظ على برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة، والذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال من الترحيل، وألغى أمراً تنفيذياً لترامب يدعو لتشديد تنفيذ إجراءات الهجرة، بعيداً عن الحدود الخارجية للبلاد، وبعد تولي بايدن الرئاسة، أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة تدعو إلى تأجيل تنفيذ بعض الترحيلات لمئة يوم.

المحامون الجدد

من جهة ثانية، يُعد المحاميان اللذان عيّنهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للدفاع عنه خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله خبيرين في القضايا الجنائية، ومتمرّسين في التعامل مع الإعلام، ما يعد بجلسات مملوءة بالإثارة ستسلط عليها عدسات الإعلام.

وبعد يوم من تخلّيه عن فريقه القانوني الأصلي جرْاء ما قالت وسائل إعلام إنه خلاف متعلّق باستراتيجيته، كلّف ترامب الأحد ديفيد شون وبروس كاستر تمثيله خلال محاكمته. ويتعيّن عليهما خلال أسبوع وضع استراتيجية تضمن حصول الرئيس السابق على الدعم الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لتجنّب الإدانة للمرّة الثانية في غضون عام.

طرح فوز بايدن

لكن بحسب تقارير إعلامية، فإن ترامب مصرّ على طرح قضية أن فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات كان نتيجة تزوير النتائج، خلال الجلسة ذاتها. وبينما لم يقدّم أدلة كافية لإثبات صحة هذا الاتهام، إلا أنه تسبب بهجوم عنيف شنّه أنصاره على مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس) أجبر مايك بنس، نائب ترامب، على الاختباء، وعرّض مئات أعضاء الكونجرس للخطر. ومن شأن مناقشة هذه القضية أن يقضي على الدعم الجمهوري الهش أساساً لترامب. وذكرت تقارير أن ذلك ساهم في الخلاف بينه وبين فريق الدفاع السابق عنه.

مسألة دستورية

وسيواجه المحاميان الادعاء (المكوّن من ديموقراطيين في مجلس النواب) الذي يوجّه لترامب تهمة «التحريض على التمرّد». ويتهّم الديموقراطيون ترامب بالتحريض على الهجوم الذي وقع في السادس من يناير /كانون الثاني على الكابيتول وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينما عطّل لعدة ساعات جلسة للكونجرس لإقرار فوز بايدن في الانتخابات. ولدى المحاميان خبرة قضائية واسعة وشون محامي مرافعات من أتلانتا، جورجيا، لديه سجّل في تولي قضايا وموكلين مثيرين للجدل. أما كاستر (59 عاماً)، فقضى معظم مسيرته المهنية في دوائر القضاء كمدع في بنسلفانيا، وانتقل من مدع على مستوى المقاطعات ليصبح النائب العام للولاية.

أنصار ترامب يتهمونه

أما بخصوص اقتحام الكونجرس، يعتزم عدد من المتهمين الذين رصدتهم الكاميرات خلال الاقتحام لإلقاء اللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب في عملية الاقتحام، ومن بينهم إيمانويل جاكسون،الذي شوهد وهو يضرب دروع أفراد الشرطة بقضيب معدني أثناء محاولتهم منع المحتجين من الاقتحام، مشيراً إلى تصريحات ترامب خلال تجمع لأنصاره تحت عنوان «أوقفوا السرقة» قبل قليل من حصار مبنى (الكابيتول) ودعا ترامب أنصاره إلى «القتال بضراوة»، وقال «لن نقبل ذلك بعد الآن» وكرر مزاعم بلا أساس بأن الانتخابات سُلبت منه من خلال تزوير واسع النطاق.

وحاول ما لا يقل عن ستة من 170 يواجهون اتهامات مرتبطة بحصار الكابيتول تحميل ترامب ولو جانباً من المسؤولية في أثناء الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة أو أمام الرأي العام. (وكالات)