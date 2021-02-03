شكرا لقرائتكم خبر عن يصاب بـ «الفيروس» أثناء غيبوبة استمرت عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

استيقظ مراهق من غيبوبته بعد عام من تعرضه لحادث سيارة، أصيب خلالها ب«كوفيد-19» مرتين، إحداهما أثناء الغيبوبة التي لم يتضح كيف أصيب بها، والأخرى بعد استيقاظه، وتعافى منهما. وكانت سيارة صدمت جوزيف فلافيل (19 عاماً)، أثناء سيره بالقرب من منزله في توتبيري ستافوردشاير، في الأول من مارس/ آذار الماضي.

وبعد صحوته في مستشفى ليستر العام، كان فلافيل عاجزاً عن الحركة ولا يستطيع القيام بشيء، سوى تحريك رمشه، والابتسامة لمن حوله، والامتثال لأوامر الأطباء بالقيام بالحركات فقط.

وبسبب قيود فيروس كورونا، لا تستطيع عائلة جو زيارته، لكنها تتواصل معه عبر أحد التطبيقات، وقالت عمته سالي إنه يكون سعيداً عندما يرى أصدقاءه، وعائلته على الشاشة.

وأنشأت الأسرة صفحة لجمع التبرعات للمساعدة في تغطية تكاليف أي علاج قد يحتاج إليه في المستقبل.