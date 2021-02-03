شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح لافت لحملة التطعيم الأمريكية.. وبريطانيا تبدأ برنامج الفحص المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الأمريكيين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أكثر من عدد المصابين بالفيروس، وهي علامة نجاح بارزة في السباق لإنهاء الوباء، وفق تعبير وكالة «بلومبيرج». وحتى بعد ظهر الاثنين، تلقى 26.5 مليون أمريكي جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين من اللقاحات الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة، منذ أن ثبتت إصابة أول مريض في سياتل قبل عام. وثبتت إصابة 26.3 مليون أمريكي بالعدوى. وتدير السلطات الصحية في الولايات المتحدة التطعيمات بمعدل يومي أسرع من أي دولة في العالم، حيث تقدم حوالي 1.34 مليون جرعة يومياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

لقاح بالصيدليات:

وأعلن جيفري زينتس، منسق الاستجابة للجائحة بإدارة الرئيس جو بايدن، أن الإدارة الأمريكية ستبدأ قريباً في توزيع شحنات لقاح فيروس «كورونا» على الصيدليات في جميع أنحاء البلاد؛ لتسريع عمليات التطعيم. وقال جاي باتلر، وهو نائب مدير الوكالة الأمريكية للأمراض المعدية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 التي تستدعي الاستشفاء العاجل «بدأت في الانخفاض». وأعلنت السلطات الأمريكية، أنّها وقّعت عقداً بقيمة 232 مليون دولار مع شركة «إيلوم» الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل ومن دون وصفة طبيّة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّها، وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، «منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي». وأطلقت بريطانيا حملتها الخاصة للفحص في المنازل تشمل 80 ألف نسمة، في محاولة للسيطرة على السلالة الجديدة المتحورة التي ظهرت مؤخراً في جنوب إفريقيا. وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنها رصدت إجمالاً 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لم تظهر. وهناك نحو عشرة آلاف ساكن في كل منطقة. وتقع ثلاث مناطق في لندن واثنتان في الجنوب الشرقي وواحدة في وسط إنجلترا وواحدة في الشرق وأخرى في الشمال الغربي.

تأخير إيجابي

من جانب آخر، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن خطة التطعيم الأوروبية التي واجهت انتقادات كبيرة بسبب التأخير.

وقالت فون دير لايين، في مقابلة مع صحيفة لوموند «بدأت بعض الدول التطعيم قبل أوروبا بقليل، هذا صحيح. لكنهم لجأوا إلى تدابير طارئة لترخيص طرحها، في غضون أربع وعشرين ساعة. لقد اتفقت المفوضية والدول الأعضاء على عدم التنازل عن متطلبات السلامة والفعالية المتعلقة بالموافقة على اللقاح». وأضافت أن «أوروبا بدأت في وقت لاحق، لكنه كان القرار الصائب».

سبوتنيك يحوز الثقة

يجيء ذلك فيما أظهرت نتائج نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح سبوتنيك-في الروسي الذي اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض. وقال أخصائيان بريطانيان هما البروفيسور إيان جونز وبولي روي في تعليق مشترك ورد في دراسة ذي لانسيت إن «تطوير لقاح سبوتنيك-في واجه انتقادات بسبب سرعته، ولأنه أحرق مراحل، ولغياب الشفافية. لكن النتائج الواردة واضحة، وتمت برهنة المبدأ العلمي الذي يقوم عليه». وأضاف الباحثان اللذان لم يشاركا في الدراسة «هذا يعني أن لقاحاً إضافياً يمكن أن ينضم الآن إلى المعركة لخفض انتشار كوفيد-19».

في غضون ذلك، أكدت إحصاءات أنه تم إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة في جميع أنحاء العالم، بعد أقل من شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر. وذكرت المصادر أنه ولغاية الساعة 08,00 بتوقيت جرينتش، أمس الثلاثاء، أعطيت 101,317,005 جرعات في 77 دولة أو منطقة على الأقل. (وكالات)