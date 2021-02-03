شكرا لقرائتكم خبر عن مفـاوضـات عراقيـة لتشـكيل تحـالـف انتخـابـي عابـر للطـائفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

كشف مصدر سياسي عراقي، أمس الثلاثاء، عن وجود مفاوضات لتشكيل تحالفات انتخابية «عابرة للمكونات»، في إشارة إلى أنها «غير طائفية»، بينما دعا الرئيس برهم صالح، إلى التوصل لحلول جذرية وجدية بين حكومتي بغداد وأربيل، في وقت قتل خمسة من عناصر «الحشد الشعبي»، في هجوم لتنظيم «داعش» بمحافظة ديالى شمالي شرقي البلاد، فيما قتل إرهابي واعتقل خمسة آخرون في كركوك ونينوى، في حين قصفت طائرات تركية بالصواريخ، قرى كردية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق.

ونقلت «روسيا اليوم» عن المصدر قوله، إن «المفاوضات تجري الآن لدخول رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وكذلك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في تحالف انتخابي واحد». وأضاف أن المفاوضات ما زالت جارية وستحسم قبل العاشر من هذا الشهر وهو موعد إغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية في مفوضية الانتخابات. ومصطلح «العابر للمكونات» مصطلح برز في السنوات الأخيرة لتشكيل تحالفات لا تحمل الهوية الدينية والمذهبية والقومية.

موضوع الموازنة

من جهة أخرى، ذكر بيان للرئاسة العراقية، أن «صالح بحث مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، موضوع الموازنة المالية، وتم التأكيد على أهمية تجاوز المسائل التي تواجه إقرار الموازنة، والأخذ بالاعتبار ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات حسب احتياجاتها وظروفها، ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمركة، للدور الكبير الذي تقوم به في مجابهة الإرهاب وحماية أمن المواطنين».

اعتقال إرهابيين

على صعيد آخر، ذكر بيان ل «هيئة الحشد الشعبي»، أن قواتها تعرضت إلى هجوم مباغت خلال عملية أمنية دفعها إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي. وأضاف أن «الهجوم أسفر عن مقتل خمسة عناصر حتى الآن، وتجري قوة حالياً عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم». وذكرت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أن «مفارزها تمكنت من القبض على خمسة إرهابيين بينهم امرأة بمناطق متفرقة من كركوك».

مقتل إرهابي

ومن جهته، قال مصدر أمني، إن شرطة محافظة كركوك تمكنت، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في المحافظة، من قتل إرهابي بعد مهاجمته أحد المراكز الانتخابية، حيث قام بإطلاق النار على القوة الموجودة في المركز وإصابة أحد عناصر الحماية. وأشار المصدر إلى أنه بعد مطاردة الإرهابي تم الاشتباك معه ما أدى إلى قتله.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عراقية أن طائرات حربية تركية شنت غارات على قرى في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق وقصفت بعضها. وأوضحت أن «الطيران التركي نفذ صباح أمس ضربة جوية في قرية (شيني) بمحافظة السليمانية».