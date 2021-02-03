شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يونتيامس» يصل السودان ويبدأ مهامه بأربعة محاور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

وصل إلى السودان، أمس الثلاثاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونتيامس» فولكر بيرتس، فيما شطبت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو كل طلبات الدفاع بخصوص قانون القوات المسلحة وجائحة كورونا ومنع النشر.

وقالت اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة، في بيان، إن بيرتس، سيباشر أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل الحكومة الانتقالية بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

وتتركز مهام البعثة على 4 محاور وهي دعم عملية التحول السياسي، ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد لإجراء الانتخابات، لتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية في السودان.

إلى ذلك، طالبت مجموعة تضم أكثر من مئة خمسة وعشرين منظمة وشخصية دولية وسودانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير لواشنطن ومبعوث رئاسي خاص للسودان.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أمس، فقد دعت المذكرة الموقعة بأسماء عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السابقين والمبعوث الأمريكي السابق للسودان اندرو ناتسيوس ورئيس البعثة الأممية الأسبق في السودان موكيش كابيلا، وشخصيات ومنظمات سودانية، لمساعدة حكومة الخرطوم في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام كاملاً، ودعم العدالة الانتقالية ، وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

تعزيز الديمقراطية

وجاء في المذكرة، أن السودانيين، أنجزوا ثورة سلمية أذهلت العالم وأطاحوا بدكتاتورية البشير بكلفة باهظة وبمشاركة متميزة من الشباب والنساء وأنهم يستحقون كل دعم ومساندة خاصة في ظرف ينشط فيه أنصار النظام السابق من أعضاء المؤتمر الوطني المحلول وغيرهم بشكل كبير في جميع أنحاء السودان ساعية إلى تقويض الحكومة الانتقالية من أجل الحرية والسلام والعدالة.

وطالبت المذكرة بايدن وحكومة الولايات المتحدة بتجنب تضييع فرصة الاستثمار الجيد والكافي في دعم وتعزيز الديمقراطية في السودان لتصبح نموذجاً للالتزام الأمريكي تجاه إفريقيا بأسرها وأنه من الضروري أن تعرض التجربة السودانية الملهمة في القمة العالمية للديمقراطية المخطط لها.

شطب طلبات دفاع محاكمة المخلوع

علي صعيد آخر، شطبت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، في جلستها، أمس، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما يختص قانون القوات المسلحة وجائحة كورونا ومنع النشر.

وقبلت المحكمة الطلب الخاص بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أي متحر ٍيقدمه الاتهام.

وكانت المحكمة تلقت دعوى من محامي المتهم إبراهيم نايل ايدام بشطب الدعوى في مواجهة موكله لتركه الخدمة العسكرية ، ورفضت الطلب بتعليق المحاكمة لسبب جائحة كورونا ، كما رفضت وقف النشر ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية. وقررت مواصلة جلساتها يوم الثلاثاء 16الجاري.