شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تدشين أكبر مصنع لفلنكات السكة الحديد بالتعاون مع وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع الحكومة فى إنشاء خطوط السكك الحديدية لتربط كل ربوع ومحافظات مصر من غربها لشرقها، مما يستلزم توفير أدوات تصنيع تلك الخطوط من خلال شركات مصرية.

وفى هذا الإطار كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن مشروع إنشاء مصنع لفلنكات السكة الحديد سيكون إضافة قوية لتوفير الفلنكات الخطوط الجديدة وبأعلى مواصفات عالمية، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق الجدول المعد له بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية وشركة سيجوارت التابعة لنا لإنشاء مصنع حديث يمكنه توفير الفلنكات لخطوط السكك الحديدية الجديدة التى تنوى الحكومة تنفيذها.

وأضاف عماد الدين مصطفى، أن المصنع الجديد سبتم تدشينه بنهاية العام الجارى، موضحا أنه سيتم تحديد مكانه بحسب خطة تنفيذ مشروعات السكك الحديدية بالتنسيق مع وزارة النقل لانها من سيحدد المكان، بعد أن كان مقررا له أن يكون فى محافظة قنا.

‏وأشار رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أنه تم بالفعل فتح الاعتمادات المستندية لشراء معدات وآلات ومكونات المصنع الجديد من إيطاليا بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين دولار، نحو 160 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات الفعلية والتنفيذية لإنشاء هذا المشروع فورا وصول الآلات والمعدات من الخارج.

وأوضح أن اختيار المكان الحديد للمصنع سيرتبط بقربه من العمل، ولا سيما أن المصنع الحديد يمكن نقله من مكان إلى آخر، بعد تفكيكه حيث إن معداته وآلاته سهلة الفك والتركيب وهو يعد من أحدث المصانع فى تلك الصناعة الهامة.