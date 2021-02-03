شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول: هبوط مفاجئ فى مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع.

وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 446 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 240 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 429 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 66 ألف برميل يوميا.