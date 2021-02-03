شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، آسيك للتعدين-اسكوم، ريكاب للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الدلتا للسكر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عبر المحيطات للسياحة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بالم هيلز للتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية للدواجن، بنك قناة السويس، العربية لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.66%، والعرب على 6.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.5 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 11637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.52%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 24.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية إغلاق 18.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 56.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 44.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.08%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.

- وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.68%.