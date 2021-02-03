شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيهين، عقب هبوط الأسعار صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط سعر الذهب فى مصر 7 جنيهات في الحرام حتى الآن.

هبوط أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم، جاء نتيجة تراجع ملحوظ في سعر اونصة الذهب عالمياً من 1846 إلي 1833 دولار للأونصة، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار عالميا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار الذهب 18 يسجل اليوم 692.50 جنيه.

عيار الذهب 21 يسجل اليوم 808 جنيهات.

عيار الذهب 24 يسجل اليوم 923.50 جنيه.

الجنيه الذهب يسجل 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1833 دولارا.

وكشف محسن فوزى أحد منتجى الذهب، أن هناك تراجع في الطلب على الذهب حاليا نتيجة هبوط الإقبال من الفئات المتوسطة لشراء المعدن النفيس، مشيرا إلى أن الفئة الغنية التي تشترى الذهب بكميات وذات الأوزان الأكبر هي التي تتصدر المشهد حاليا من حيث الطلب.

وأضاف "فوزى"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الشغل الشعبى متراجع الطلب عليه بصورة كبيرة الآن، وهى الفئة التي كانت تحرك السوق ككل، لكن الرهان على الفئة الغنية التي تشترى الذهب الآن ربما يكون خاسر، ولا يمكن التعويل عليه لتحريك مبيعات الذهب.

وأشار محسن فوزى، إلى أن متوسط كمية الذهب التي يتم دمجها حاليا يتراوح بين 60 إلى 70 طن سنويا، لافتا إلى أن الكميات المدموغة سنويا هي مؤشر حركة السوق، وتشهد حاليا حالة من التراجع، وهذا يعنى أن مبيعات الذهب متراجعة بصورة ملحوظة.