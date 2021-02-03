شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع.



وتعرضت عقود الصويا اليوم أيضا لعمليات جني أرباح بالإضافة إلى بعض المخاوف بشأن توقعات المعروض من المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية.



كانت الصويا والذرة قد تلقيتا دعما من التوقعات بشأن نقص الإمدادات على مستوى العالم من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية أمس الإثنين عن أن جهات معالجة الصويا أعدمت 194 مليون بوشل من الصويا خلال ديسمبر/كانون الأول، وهو ما اتفق مع توقعات محللين في مسح أجرته وكالة "رويترز" أشار إلى 193.9 مليون بوشل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 13.54 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.72 دولار وأقل سعر عند 13.41 دولار.