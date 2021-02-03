شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 10% بعد تحقيق أعلى مستوى في 8 سنوات في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل حاد وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد أن حقق المعدن النفيس أمس أعلى مستوى له منذ عام 2013.



وسوف تصدر غدا بيانات مؤشر "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص الأمريكي وسط توقعات بإضافة 48 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



هذا، وقد أعرب محللون عن قلقهم بشأن مطالبات مشرعين في الكونجرس الأمريكي للرئيس "جو بايدن" بإعادة النظرة في خطته الرامية لتحفيز الاقتصاد والمقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:42بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 10.3% أو ما يعادل 3.02 دولار وأغلق المعدن عند 26.40 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 29.150 دولار وأقل سعر عند 26.350 دولار.