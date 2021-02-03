شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للجنيه الإسترليني بفعل ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار وضغطه على بعض العملات فضلا عن متابعة أبرز التطورات على صعيد جائحة "كورونا".



كان الاتحاد الأوروبي قد تراجع عن قرار يحظر إرسال شحنات من لقاحات كورونا إلى أيرلندا الشمالية، الأمر الذي يجعلها مركزا لإرسال جرعات من اللقاحات إلى بريطانيا، وهو ما ينتج عنه تعطل الإمدادات من اللقاحات إلى التكتل الموحد.



ومن جانبها، أكدت الحكومة البريطانية على أن لديها ما يكفي من جرعات لقاحات كورونا لإعطاء مواطنيها الحماية والوقاية من فيروس كورونا مضيفة أنها لا تخطط لإرسال الفائض إلى الدول الفقيرة.



يأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الأسواق عن كثب لتطورات جائحة "كورونا" لا سيما بعد أن تجاوز عدد المصابين عالميا مستوى 100 مليون مصاب فيما توفي أكثر من مليوني شخص وتواصل الأعداد الارتفاع.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3652، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3710 وأقل سعر عند 1.3612.