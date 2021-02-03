شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بأكثر من 1.5% بضغط من ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وسوف تصدر غدا بيانات مؤشر "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص الأمريكي وسط توقعات بإضافة 48 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



أما البيانات الرئيسية، فسوف تعلنها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبلة والتي سيتوضح للأسواق مدى تحسن سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم من عدمه.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1.6% أو ما يعادل 30.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1833.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1866.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1830.4 دولار.