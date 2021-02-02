شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع تسليط الضوء على بيانات التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب في الأسواق لبيانات التوظيف الهامة بالولايات المتحدة.



وسوف تصدر غدا بيانات مؤشر "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص الأمريكي وسط توقعات بإضافة 48 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



يأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الأسواق عن كثب لتطورات جائحة "كورونا" حيث بدأت الولايات المتحدة في الآونة تسجل وتيرة إصابات أقل نوعا ما بعد أن بلغ المتوسط اليومي أكثر من 300 ألف حالة.



ويرى مراقبون أن توزيع جرعات من لقاحات "كورونا" المختلفة من شأنه أن يمكن الدول من احتواء الجائحة والسيطرة على تفشي المرض مما يعني العودة إلى وتيرة النمو والحياة الطبيعية.



من ناحية أخرى، أعرب محللون عن قلقهم بشأن مطالبات مشرعين في الكونجرس الأمريكي للرئيس "جو بايدن" بإعادة النظرة في خطته الرامية لتحفيز الاقتصاد والمقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.