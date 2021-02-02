شكرا لقرائتكم خبر 112 % زيادة في توثيق عقود «إيجار» خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البرنامج في بيان له أمس، أن العقود الموثقة عبر شبكته الالكترونية تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتعزيز الاستثمار به، حيث بلغ مجمل عدد العقود الإيجارية الموثقة في عام 2019 نحو 472 ألف عقد إيجار سكني وتجاري، بينما تجاوزت العقود حاجز المليون عقد في نهاية 2020، حيث بلغت نسبة زيادة توثيق العقود السكنية 95%، بينما قاربت نسبة زيادة توثيق العقود التجارية 400%.ويرجع تحقيق (إيجار) لهذه القفزة في توثيق العقود السكنية إلى الخدمات الموثوقة والمرنة التي تقدمها الشبكة، بالإضافة إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها وتعمل على تطويرها بشكل مستمر تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين، وبذلك يمكن الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.
كما أسهمت الشراكات التي أبرمها (إيجار) مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال الربط التقني بين أنظمتها في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لشبكة إيجار على الرابط https://www.ejar.sa أو الاتصال على الرقم المجاني 920005226.
توثيق عقود (إيجار) خلال 2020
إجمالي الزيادة 112 %
الزيادة في العقود السكنية 95%
الزيادة في العقود التجارية 400%
كانت هذه تفاصيل خبر 112 % زيادة في توثيق عقود «إيجار» خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.