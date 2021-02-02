اتفاقيتا دعم توطين وظائف بقطاع النقل الجوي مع ناس وأديل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ورشة عمل توطين وظائف قطاع النقل الجوي، التي عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني، توقيع اتفاقيتين ضمن الخطة التنفيذية لمشروع توطين وظائف قطاع النقل الجوي في «برنامج الدعم والحوافز مع الشركات»، حيث وقع مساعد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين بدر الجارد اتفاقيتين، الأولى مع طيران ناس، والثانية مع طيران أديل.

وحضر الورشة، التي عقدت في مقر الهيئة بالرياض، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل رئيس لجنة التوطين بمنظومة النقل الدكتور رميح الرميح، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

بيئة استثمارية عالمية

وأوضح المنصوري أن الهيئة تحرص على دعم الاستراتيجيات والتنمية المستدامة للنقل الجوي بما يكفل زيادة النمو الاقتصادي الوطني والاستثمار في مختلف مجالات قطاع النقل الجوي، إضافة إلى الوصول نحو الريادة في صناعة الطيران المدني عالميا وتحقيق مستويات إنتاجية عالية مع توفير بنى أساسية متطورة وكوادر مؤهلة.

وأفاد بأن استراتيجية قطاع الطيران المدني، تركز على خلق بيئة استثمارية عالمية، الأمر الذي يرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائدا على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال دعمها الاقتصاد الوطني السعودي، وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الاستراتيجيات والتنمية المستدامة للنقل الجوي بما يكفل تصعيد النمو الاقتصادي الوطني في المستقبل والاستثمار في مختلف مجالات القطاع، إلى جانب دعم مستويات الإنتاجية مع وجود البنى الأساسية من حيث المرافق المتطورة والتقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة.

وعد المنصوري مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين وظائف عدة، مبينا أن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب السعودي ومنحهم الفرصة في العمل بقطاعاتها المختلفة سواءً الوظائف القيادية أو الفنية أو الإدارية أو التشغيلية إيمانا منها بدور الشباب السعودي في تطوير وتعزيز قطاع الطيران الذي أصبح له دور رئيس في جميع المجالات، تماشيا مع رؤية 2030.

أهمية الأيدي الوطنية

من جانبه أوضح الرميح أن قطاع النقل وبالذات النقل الجوي يشهد نموا متسارعا في ظل الدعم السخي من لدن حكومة المملكة والرؤية الواضحة التي انعكست في التطور الملحوظ لأنشطة وصناعة النقل بشكل عام، مؤكدا أهمية الأيدي الوطنية التي أثبتت قصص نجاح لسعوديين وسعوديات أتيحت لهم الفرصة للتحدي والنجاح.

وأكد أهمية الالتزام بالتدريب وتوفير فرص عمل لأبنائنا من أجل استدامة التوطين ودعم المحتوى المحلي، ووجود مستهدفات واضحة لتوطين جميع القطاعات، مشيرا إلى أن النتائج ستكون مبهرة متى ما منحت الأيدي الوطنية الفرصة.