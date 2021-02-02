أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 2-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، آسيك للتعدين-اسكوم، ريكاب للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الدلتا للسكر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عبر المحيطات للسياحة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بالم هيلز للتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصرية للدواجن، بنك قناة السويس، العربية لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.66%، والعرب على 6.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.5 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 11637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 3905 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما باع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 64418 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 28.5 ألف سهم، 1110 سهم، 7809 سهم، 51840 سهم، على التوالي.

الإسكندرية الوطنية

أعلنت شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تلقيها عرض شراء من شركة زيتا للاستثمار - الإمارات، للاستحواذ على 90% من رأسمال الشركة، ويتضمن الاستحواذ على نسبة لا تزيد عن 90% من رأسمالها بسعر 5.51 جنيه للسهم.

وفي بيان منفصل، قال مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصر، إن الشركة مقدمة العرض أفادت برغبتها في استمرار قيد الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بالبورصة المصرية مع الحفاظ على حقوق الأقلية.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدى اليكتريك، عن توقيع شركة رواد الهندسة الحديثة -تابعة لها بنسبة 51%- عقد لصالح شركة ستارلايت للتطوير العمراني والسياحة بقيمة 1.46 مليار جنيه، وذلك لإنشاء مشروع قطامية كريكس بالقاهرة الجديدة، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

فيما أعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، الموافقة على قبول استقالة وخروج شركة فاينانشيال هولدنج انترناشيونال وممثلها مصطفى عبد الله من عضوية مجلس إدارة الشركة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها أعمالها منها شركة مستشفى النزهة الدولي، عن العام الماضي، سجلت صافي ربح بلغ 49.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 60.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019 بنسبة انخفاض 18% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 217.02 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 214.89 مليون جنيه خلال 2019.

فيما حققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، صافي خسائر بلغت 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.