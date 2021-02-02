شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد معهد التأمين بمصر من المعهد القانوني للتأمين بلندن CII والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد التأمين فى مصر أنه تم اعتماد المعهد من المعهد القانوني للتأمين بلندن CII كشريك استراتيجي في التأهيل للشهادات الدولية في التأمين بتاريخ، 1/2/2021، بالإضافة إلى أن معهد التأمين بمصر مقر معتمد لعقد الامتحانات الدولية للشهادات المهنية منذ اكتوبر 2020. واعتماده بتوفير التدريب والتعليم فى التأمين لمنح شهادات معتمدة من CII لندن اضافة الى كونه مركز امتحانات معتمد بالسوق العربي والأفريقي حتي عام 2023 و اعتماد شهاداته من المعهد الأم معهد التأمين القانوني بلندن كمعهد منضم الى معهد التأين القانونى بلندن CII.

يأتي هذا الاعتماد بعد اطلاق الخطة التدريبة للمعهد للعام التدريبى 2020/2021 والتي اعتمدتها لجنة التعليم برئاسة الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفرو اسيوى للتأمين وإعادة التامين لتحسم المنافسة القوية لصالح معهد التأمين بمصر بأفريقيا و الشرق الأوسط .

وتأتى هذه الإنجازات تنفيذا لقواعد قانون رقم 10 لسنة1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تهيئة ورفع مستوى الأداء للأنشطة المالية الغير مصرفية بأعتبارها افضل القطاعات الأقتصادية لدعم الأقتصاد القومى وذلك بدعم من قيادات الهيئة لتوفير مناخ يساعد على تحسين منظومة العمل بقطاع التأمين .

يذكر أنه بتاريخ 5 نوفمبر 1975 صدر قرار مجلس رؤساء شركات التأمين بالموافقة على إنشاء معهد التأمين بمصر كمعهد منضم الى معهد التأمين القانوني بلندن لتحقيق هدفين رئيسيين وهما:

نشر الثقافة التأمينية على مستوي رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين والعمل على تزويد السوق المصري و العربي للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلين على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعلمهم في رفع المستوي المهني لصناعة التأمين.

وبتاريخ 24 سبتمبر 1976 تم انضمام معهد التأمين بمصر رسميا لمعهد التأمين القانوني بلندن وذلك خلال المؤتمر العام الذى عقد في مدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة وأصبح المعهد الأول من نوعه في منطقتنا العربية كما يعتبر المعهد الثامن عشر في ترتيب إنشائه.