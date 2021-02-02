شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غازتك يوضح الفوائد الاقتصادية للغاز كوقود بديل للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز " غاز تك " إحدى شركات قطاع البترول ، أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل " تعظيم استخدام الغاز كوقود بديل حيث أنه وقود نظيف يحافظ علي البيئة ويخفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن عوادم .

وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات ، لـ " الخليج 365 " أن استخدام الغاز الطبيعي يساهم في توفير استيراد كميات الوقود السائل وبالتالي داعم للاقتصاد الوطني كما أنه يقلل من انبعاثات أول وثاني اكسيد الكربون وبالتالي الحفاظ علي صحة المواطنين .

وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات ، استخدام الغاز يوفر لصاحب السيارة في حال كان استهلاكه اليومي 20 لتر حوالي من 1650 جنيه إلي 3000 جنيها شهريا وبالتالي يستطيع من خلاله سداد اقساط التحويل وفي حال كان استهلاكه بسيط حوالي 10 لتر يوميا يوفر 825 جنيه ل 1500 جنيه شهريا لافتا أن إجراءات التحويل بسيطة وميسرة من خلال مراكز التحويل المنتشرة علي مستوي الجمهورية .

وتسعى وزارة البترول جاهده في التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين" ، حيث تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة ، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل ، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد إن المضى قدماً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز/ بنزين"، تستهدف 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة خلال عام، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.