شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. الضرائب: 10 أيام على انتهاء مهلة التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2- 2- 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى

وزير المالية يصدر قرارًا بإجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحناتالدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو ٢٠٢١، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg؛ وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

أضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يمنح المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاءهم من المستخلصين الجمركيين المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص وتحليل البضائع بالموانئ؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، على النحو الذى يضمن انسيابية حركة التجارة.

الضرائب: باقى 10أيام على انتهاء المهلة للتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .

ويهيب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173 ) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (50% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12/2/2021 ، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" بمحافظة الفيوم لعام 20/2021الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الفيوم للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وزيرة التجارة: إصدار 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية منذ 2018 وحتى 2020

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً الى ان قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوم الى 30 يوم في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 ايام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.





انفوجراف.. المنطقة الاقتصادية: موانئنا حققت معدلات تداول مرتفعة رغم الجائحة

المنطقة الاقتصتدية لقنة السويس

علنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموانئ التابعة لها حققت معدلات مرتفعة في التداول العام الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع التي صاحبت ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر تقرير الأداء الخاص بالهيئة لعام 2020، أن ميناء السخنة شهد خلال العام الماضي زيادة في إيرادات التحصيل بنسبة 97%، وبلغت حركة تداول الحاويات 731 ألف طن بنسبة زيادة 10% وزادت حركة الشاحنات بنسبة 28%،كما شهد الميناء زيادة في الحركة السياحية فتم استقبال عدد 775 سائح بنسبة زيادة 102% عن العام 2019، كما شهدت حركة تداول البضائع العامة والصب الجاف ازدياداً كبيراً وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة 45%، كما أنه باستكمال مشروع محطة الصب السائل شهد الميناء زيادة فى حركة التداول وصلت إلى 1.8 مليون م٣ بزيادة 44%.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.125 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 11637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2-2-2021

ذهب - أرشيفية

ننشر تفاصيل التغيرات التى شهدتها أسعار الذهب فى مصر، الثلاثاء 2 فبراير 2021، وذلك بعد أن شهد الذهب هبوط ملحوظ بقيمة 5 جنيهات فى السوق المحلى، متأثرا بسعر المعدن النفيس عالميا، والذى انخفض قرابة 20 دولارا، لتنزل أونصة الذهب من 1865 إلى 1846 دولار.

سعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل الآن 810 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 ما قيمته 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

ويختلف سعر مصنعية الذهب فى مصر من شركة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، لكن هناك متوسط لسعر المصنعية محدد بـ 7%، فيما تشهد بعض المشغولات الشعبية تسجيل سعر مصنعية قليل نسبيا مقارنة بمنتجات الشركات، حيث تتراوح المصنعية بين 30 إلى 50 جنيها للجرام كسعر مصنعية.

وكان الذهب سجل أمس الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، عقب صعود الذهب على المستوى العالمى، ليواصل سعر الذهب التذبذب بين الارتفاع والهبوط عالميا ومحليا.





تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

دولار - أرشيفية

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-2-2021، ثانى أيام شهر فبراير استقراره أمام الجنيه المصرى، في البنوك المصرية، كما كانت أسعاره أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وسجلت تحويلا المصريين في الخارج خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 11.9%‏ بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما أظهرت البيانات الأولية أمس، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.