شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع بنحو 2% متجاوزاً مستوى 57 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء مواصلاً مكاسبه في ظل التفاؤل بشأن الطلب العالمي على الخام، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وفي ظل استمرار حملات توزيع اللقاحات في عدد من الدول على مستوى العالم، يزداد التفاؤل في الأسواق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا" مما يعني انتعاش الطلب على السلع، ومن بينها النفط.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 54.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.9% إلى 57.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.05 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.