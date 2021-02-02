شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع عقب قرار متوقع بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب قرار متوقع بشأن الفائدة، لكن البنك المركزي ألمح إلى تثبيتها قرب الصفر حتى عام 2024.



وقرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في خطوة اتسقت مع توقعات الأسواق بشكل كبير.



وأكد البنك في بيان على أن الاقتصاد لا يزال متضررا بشكل كبير من جائحة كورونا، وهو ما دفعه لتمديد العمل ببرنامجه لشراء السندات.



وألمح البنك إلى إمكانية تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر واستمرار العمل بمشتريات الأصول بنحو 100 مليار دولار على الرغم من تحسن التوظيف وتوقعات التضخم.



رغم ذلك، خفض البنك الأسترالي توقعاته بشأن معدل البطالة إلى 6% بنهاية عام 2021 مقارنة بنسبة 6.5% التي توقعها قبل ثلاثة أشهر، كما حدث توقعاته قليلا حيال التضخم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7582، وسجل أعلى سعر عند 0.7662 وأقل سعر عند 0.7564.