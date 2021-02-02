شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يوافق على اندماج الأهلي التجاري مع سامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وأفاد البنك الأهلي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعاً لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.

وحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، يتوقع البنكان إتمام الاندماج خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي التجاري.