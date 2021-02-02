شكرا لقرائتكم خبر إلزام الموردين والمصنعين بشهادة المطابقة الوطنية قبل تداول منتجات الطاقة الشمسية بالأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمس تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن اكتمال الترتيبات النظامية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المملكة، من خلال بوابة (شمسي) لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

وألزمت هيئة المواصفات الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة المطابقة الوطنية IECEE قبل السماح بتداولها في الأسواق، وكذلك تسجيلها في منصة سابر الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود بطاقة البيانات الإيضاحية التي تمكن المستهلك من الاطلاع على جميع تفاصيل المنتج، وإرشادات الاستخدام، والتحذيرات.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، سيتم تطبيقها إلزاميا على (الألواح الشمسية، العاكس الكهربائي، صندوق التجميع، وغيرها من منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية)، مشيرة إلى أن اللائحة حددت عددا من المتطلبات الخاصة بالسلامة من بينها مكافحة الحريق والتوافق الكهرومغناطيسي في أنظمة الطاقة الشمسية ومتطلبات السلامة الكهربائية ومتطلبات حماية مكونات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما حددت اللائحة إجراءات تقويم المطابقة لتلك المنتجات.

وبينت أن اللائحة الفنية لمواصفات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها أو حتى الإعلان عنها، حيث يترتب على ذلك تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

وشددت على أن عدم استيفاء المنتج هذه اللائحة سيكون سببا كافيا لسلطات مسح الأسواق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في أربعة حالات وهي: عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، عدم توفر أو اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

سيتم تطبيقها إلزاميا على:

الألواح الشمسية

العاكس الكهربائي

صندوق التجميع

منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية

متطلبات السلامة:

مكافحة الحريق

التوافق الكهرومغناطيسي

السلامة الكهربائية

حماية مكونات أنظمة الطاقة الشمسية

إلزام الموردين والمصنعين بـ:

الحصول على شهادة المطابقة الوطنية

التسجيل في منصة سابر الالكترونية

وجود بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتج

وجود إرشادات الاستخدام والتحذيرات

4 حالات لاعتبار المنتج غير مطابق

عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة وعلامة الجودة.

عدم إصدار شهادة المطابقة أو إصدارها بطريقة غير صحيحة.

عدم توفر أو اكتمال الوثائق الفنية.

عدم توفر أو اكتمال البيانات الإيضاحية وإرشادات الاستخدام.