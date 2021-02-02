«شمسي» تتيح معرفة الجدوى الاقتصادية وتكاليف تركيب منظومة الطاقة الشمسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بوابة «شمسي» لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن بوابة «شمسي» توفر للمستهلك حاسبة الكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عددا من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.

وتعطي الحاسبة الالكترونية في بوابة «شمسي» بيانا تفصيليا عن

التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات، بناء على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، حيث تعد هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وبينت الهيئة أن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها على (2) ميجاوات، ومركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مقدم الخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

وأفادت بأنه لغرض حماية حقوق المستهلك، جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط، بما يحقق الأهداف التي نصت عليها التنظيمات، مفيدة بأن التنظيمات أوجبت على مقدم خدمة التوزيع الاحتفاظ بسجل محدث للمقاولين والاستشاريين المؤهلين ونشر هذا السجل على موقعه الالكتروني وتقديمه لأي شخص عند الطلب.

منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة:

هي أي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها على (2)

ميجاوات، ومركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مقدم الخدمة الكهربائية

بوابة «شمسي»

توفر للمستهلك حاسبة الكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية

تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك

تعطي بيانا تفصيليا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات، بناء على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب

تعطي بيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، وهي إحدى الخطوات اللازمة في عملية الربط بالشبكة العامة