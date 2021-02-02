شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح حوسبة «علي بابا» السحابية «تبتسم» للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» عن الربحية الأولى لأعمال الشركة في مجال الحوسبة السحابية، في سعيها المستمر لتنويع الأعمال بما يتجاوز التجارة الإلكترونية، وسط مزيد من الضغوط التنظيمية في الصين. وأبلغت الشركة عن أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 24 مليون يوان (3.7 مليون دولار) لأعمالها السحابية في الربع الماضي. مقارنة بخسارة 356 مليون يوان في نفس الفترة من عام 2019.

وبلغت عائدات الحوسبة السحابية للربع الثالث من السنة المالية لشركة علي بابا 16.11 مليار يوان (نحو 2.5 مليار دولار) بزيادة 50% على أساس سنوي.

وفي السياق ذاته، أعلنت «علي بابا» عن إجمالي إيرادات بلغ 221 مليار يوان، نحو (34 مليار دولار) لربع ديسمبر/كانون الأول الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 214.4 مليار يوان. وبلغ العائد على السهم 22.03 يوان مقارنة بـ 20.87 يوان متوقعة.

وعززت عائدات التجارة الأساسية، والتي تمثل 89% من الإيرادات، النمو حيث بلغت 195.54 مليار يوان في الربع الثالث من السنة المالية، بزيادة 38% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانيال زهانج: تواصل أعمال الحوسبة السحابية لدينا توسيع ريادتها في السوق وإظهار نمو قوي، ما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الحوسبة السحابية الناشئ في الصين بالإضافة إلى سنوات الاستثمار في التكنولوجيا.

تأتي أرباح علي بابا في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً متزايدة من المنظمين الصينيين بشأن ممارساتها التجارية والاحتكارية. وأعلنت علي بابا أنها ستمتثل للمتطلبات التنظيمية وستقدم تحديثاً عند انتهاء التحقيق.