شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تعد لمسلسل مستوحى من أجواء «بلاك بانتر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - أ ف ب

أعلنت «ديزني»، الثلاثاء، التحضير لمسلسل مستوحى من أجواء فيلم «بلاك بانتر» تدور حوادثه في مملكة «واكاندا» الوهمية الإفريقية، في إطار عقد خماسي وقعته مع مخرج الفيلم راين كوغلر.

وكان فيلم «بلاك بانتر» الذي أدى بطولته الممثل الراحل تشادويك بوزمان، حصد في 2018 إعجاب النقاد والجمهور، حاصلاً على إيرادات تخطت مليار دولار، وأصبح أول فيلم طويل عن بطل خارق ينافس لنيل جائزة أوسكار «أفضل فيلم».

وكتب الفيلم وأخرجه راين كوغلر، الذي يعد لجزء ثان العام المقبل. ويشكّل هذا العمل محطة أساسية على صعيد حضور أصحاب البشرة السمراء في هوليوود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ديزني» بوب إيغر: «إن راين كوغلر راوٍ فريد جعلته رؤيته وجمهوره أحد أهم السينمائيين في جيله». وأضاف: «مع «بلاك بانتر»، أنتج راين قصة ثورية وشخصيات أسطورية، نحن سعداء لأننا سنتمكن من تعزيز علاقاتنا ونتطلع لنروي قصصاً رائعة أخرى مع راين وفريقه».

وستطور شركة «بروكسيميتي» المملوكة لراين كوغلر، «مجموعة واسعة» من المشاريع لصالح منصة «ديزني بلاس» للفيديو عند الطلب. وقال المخرج: «نحن منخرطون في بعض المشاريع التي نتشوق لتشاركها معكم».

ولم يعلن اسم المسلسل الجديد الذي تدور حوادثه في واكاندا، وهو من الإنتاجات الكثيرة المعلنة من «ديزني» للإفادة من نجاح عالم «مارفل» على الشاشة.

وأكدت «ديزني» نهاية العام الماضي، أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلاً من نجم «بلاك بانتر» تشادويك بوزمان الذي توفي خلال الصيف الماضي، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة هذا الفيلم التي تُعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.