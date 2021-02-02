شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مساهمي «الإمارات دبي الوطني» لاجتماع 24 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تناقش الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% (ما يعادل 40 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2020، وذلك خلال اجتماعها يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري.

وأوضح البنك في بيان على موقع سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية تناقش أيضاً تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.

وستنظر العمومية كذلك في مقترح مجلس الإدارة في ما يخص السندات المالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وأضاف البنك أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التي تم الموافقة عليها في عام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 التي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت إلى آخر.

كما يتضمن تأسيس أي برنامج تمويل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى البرامج الحالية والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

وكذلك إصدار أدوات الدين بمبلغ 10 مليارات دولار، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة، على أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وإصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار.