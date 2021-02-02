شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلّى عن ذروة 8 سنوات مع انحسار مضاربات الأفراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الفضة أكثر من 5% الثلاثاء إذ انحسرت على ما يبدو حمى شراء من صغار المستثمرين على غرار ما حدث مع سهم جيم ستوب بعد أن صعدت بالأسعار إلى ذروتها فيما يقارب ثماني سنوات وذلك إثر قرار بورصة شيكاجو التجارية زيادة نسبة الهامش.

وبحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للفضة منخفضا 5.3% إلى 27.44 دولار للأوقية (الأونصة). كان السعر قفز 7.3 بالمئة الاثنين لأعلى مستوى منذ فبراير 2013 في أحدث نوبة شراء يقودها المستثمرون الأفراد في الأصول ذات المراكز المدينة الكثيفة مثل سهم شركة بيع ألعاب الفيديو الأمريكية جيم ستوب.

رفعت بورصة شيكاجو نسبة الهامش الإلزامي في العقود الآجلة للفضة 17.9% الاثنين، في خطوة معتادة للحد من الضغوط غير الطبيعية في السوق، في حين نصحت تدوينات بمنتدى «رهانات وول ستريت» على موقع «ريديت» - الذي كان في بؤرة تداولات الأسبوع الماضي - المتعاملين بالابتعاد عن المعدن.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس، «قرار بورصة شيكاجو يحد من فوران السوق.» وأضافت أن التصحيح كان حتميا وأن الفضة مازالت أعلى مما ينبغي بالمعايير الفنية.

في غضون ذلك، تراجع الذهب 1.3 بالمئة في المعاملات الفورية ليسجل 1836.21 دولار للأوقية. وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1844 دولارا. ونزل البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1098.32 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 2249.43 دولار للأوقية. (رويترز)