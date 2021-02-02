شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الأول يطلق سندات بـ 400 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول أطلق سندات قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني (546.56 مليون دولار) تستحق في ديسمبر 2025 عند 98 نقطة أساس فوق سندات الخزانة البريطانية. رتب العملية باركليز وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وتي.دي للأوراق المالية، حسبما أظهرته وثيقة أخرى من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

كان أبوظبي الأول أعطى سعرا استرشاديا أوليا في حدود 115 نقطة أساس فوق السندات البريطانية استحقاق سبتمبر 2025 وتلقى طلبات اكتتاب بنحو 850 مليون إسترليني، وفقا للوثائق.

وكان «أبوظبي الأول» أصدر في يناير/ كانون الثاني الماضي أول سندات «فورموزا» له هذا العام بقيمة 1.5 مليار يوان صيني (232.05 مليون دولار) لأجل 5 سنوات بعائد 3.15%. (وكالات)

