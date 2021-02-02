«الاتحاد للطيران» تتعاون مع «مايكروسوفت» للتحول المالي

دبي: ”الخليج 365”

تبنت شركة «الاتحاد للطيران» خطة فعلية لتحويل عملياتها المالية من خلال تسخير قدرات تقنيات «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي، لتحديث آلية تدقيق عمليات الدفع باستخدام الخدمات المعرفية، وتتضمن هذه الخطوة رفع مستوى كفاءة عملية تحديد المدفوعات الاحتيالية أو غير الصحيحة للموردين، ما يقلل بشكل كبير من الساعات المستغرقة كل شهر لمعالجة هذه العملية، بالإضافة إلى تحديد هوية المدفوعات بشكل دقيق جداً على عكس العملية اليدوية التي من الممكن أن تخطئ أحياناً.

وقال بهافيش شيفشانكر، رئيس العمليات المالية في مجموعة «الاتحاد للطيران»: «تتعاون «الاتحاد» مع شركات التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»من أجل توظيف الحلول المبتكرة على النحو الذي تضمن فيه تعزيز مكانة «الاتحاد» كشركة عالمية كبرى في قطاع الطيران، وتعد مبادرة أتمتة العمليات عملية مهمة جداً بالنسبة إلى قسم المالية لدى مجموعة «الاتحاد»، حيث إننا نعمل على تطوير كفاءتنا، وتحسين معدلات الكلفة، إلى جانب تعزيز عملياتنا المالية بشكل شامل».

وقد عملت «الاتحاد للطيران» وشركة «بريديكا» إحدى شركاء «مايكروسوفت» معاً لتحديد نوعية التحديات التي تواجه الأعمال اليدوية، وذلك من أجل الوصول إلى نتيجة تعزز من كفاءة ودقة عملية معالجة مدفوعات الموردين، وبالتالي أسهم هذا العمل التعاوني في تطوير المشروع الحالي للخدمة المعرفية القائمة على سحابة مايكروسوفت وأتاحت هذه الخطوة التي تم إطلاقها في أوائل شهر يناير2021 لفريق عمل الاتحاد في قسم المالية، بتحديد وتصحيح العمليات غير الدقيقة أو الصحيحة في المدفوعات بسرعة وكفاءة عالية.

ومن جانبه قال نعيم يزبك الرئيس الإقليمي لمجموعة المؤسسات والشركاء لدى «مايكروسوفت - الإمارات»: «نتج عن هذه الشراكة تحسين ميزات التحكم والدقة والكفاءة، ما يوضح كيف يمكن لـمايكروسوفت تسخير إمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي، لتمكين كل شخص ومنظمة من تحقيق أقصى طاقاتهم».

وأضاف يزبك:«ستوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت من خلال عملية الأتمتة حوالي 600 ساعة سنوياً من زمن طاقم عمل قسم المالية في «طيران الاتحاد» علاوة على ذلك يمكن الآن الاستمرار في تشغيل هذه العملية بشكل يومي بدلاً من نهج الجدول القديم الذي كان يتم بشكل ربع سنوي، ما يساعد في تحديد المدفوعات غير الدقيقة بشكل أسرع».