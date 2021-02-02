شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الشارقة للبحوث» و«الإمارات للتنمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ممثلاً لصندوق الشيخ محمد بن راشد للابتكار والذي يقوم بتشغيل برامج الصندوق، بهدف التعاون المشترك الذي يقوم على دعم تمويل الابتكار وتعزيز بيئة الابتكار في الدولة عبر دعم الشركات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات مختلفة بالتكنولوجيا والابتكار.

وقّع المذكرة كل من حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور شاكر فريد زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب هذه المذكرة سيعمل الجانبان على تعزيز نمو قطاعات التكنولوجيا المختلفة، التي يركز عليها المجمع في أعماله منها تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، إضافة لدعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور، إذ سيقوم صندوق الابتكار بدعم المبتكرين وتعزيز فرصهم للحصول على التمويل التجاري ودعم تطوير برامج ريادة الأعمال المشتركة إضافة للعمل على الكشف عن برامج توعية مشتركة ومشاركة المعرفة الصناعية. كما سيعمل الطرفان على البحث عن فرص للتعاون والتشاور مع بعضها بعضاً بشأن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي. والمشاركة في تسويق وتعزيز البرامج والمبادرات المشتركة من خلال قنوات التسويق الخاصة بهما.



استقطاب التقنيات الحديثة

وقال حسين المحمودي: «سعداء بهذا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية الذي يأتي ترجمة ودعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ مكانة الشارقة كعاصمة للابتكار واستقطاب التقنيات الحديثة إضافة الى دعم الاستثمارات التقنية والابتكارية ورواد الأعمال الناشئة فى إطار استراتيجية لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي ودولي لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة. كما سيكون لهذا التعاون أثره الواضح في تشجيع صغار المستثمرين المبتكرين على خوض مجال الاستثمار الابتكاري وتحفيزهم على ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى إنجازات وأعمال ناجحة، حيث سيتمكن المزيد من مؤسسي المشاريع من تحقيق النجاح والوصول لأهدافهم التجارية، ونسعى في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى تعزيز منظومة الابتكار لدى أصحاب المشاريع الابتكارية الصغيرة والمتوسطة في القطاعات التي نركز عليها في المجمع، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة الرامية إلى خلق بيئة محفزة للابتكار، تتيح من خلالها للشركات الناشئة التغلب على التحديات المختلفة ومواصلة نموها، وتعتبر هذه الخطوة إضافة جديدة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة».

وأضاف المحمودي: «من المؤكد أن مذكرة التفاهم هذه ستوفر الدعم لمجمع الشارقة للابتكار وكذلك لصندوق الابتكار لتمكينهما من تحقيق أهدافهما المشتركة التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي في الدولة، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة تكثيف الجهود للبحث عن شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعياً منا لأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليمي لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير ويعمل لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي. وتأتي هذه المذكرة كثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في الدولة عبر رؤية مشتركة نسعى الى تحقيقها من خلال حزمة من المبادرات والأعمال التي نقوم بها بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا والترويج لاقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات بشكل عام وفي الشارقة بشكل خاص».

منظومة جاذبة للشركات

وقالت فاطمة يوسف النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: الابتكار وريادة الأعمال من أبرز الأركان التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وفرت قيادتنا الرشيدة قاعدة متينة لرواد الأعمال عبر بناء منظومة جذابة للشركات الناشئة، تتمتع بالقدرة على استقطاب المبتكرين من شتى أرجاء العالم، ودعم رواد الأعمال والشركات المحلية. وأثمرت هذه البيئة الداعمة تبوؤ دولة الإمارات مكانة رائدة ضمن المنظومة العالمية للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا. وتعزيز المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار.

تحفيز النمو

وقال فيصل البستكي: يفخر صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتعاون مع مجمع الشارقة للابتكار والذي يأتي ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات لدعم المشاريع الابتكارية ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للصندوق لرفع مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني.