شكرا لقرائتكم خبر عن السلال: الدراسات العلمية تحدث نقلات نوعية في العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضاف مجلس علماء شرطة دبي في ثالث لقاءات «العلم والقادة»، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة لمناقشة أهمية الاستفادة من الخبرات والأبحاث والدراسات العلمية، ودورها في عملية توليد الأفكار والحلول التي تدعم منظومة العمل الشرطي.

وأكد اللواء السلال، أن المرحلة تستدعي التركيز على الوصول إلى مُخرج وقيمة مضافة في العمل الشرطي، منوهاً بأن العالم في سباق سريع وهائل في التسلح العلمي والمعرفي في كل المجالات، مشيراً إلى أن المخرجات التي تصنعها الخبرات والدراسات لها الدور الأساسي والهام في إحداث النقلات النوعية في العمل الشرطي.

من جهته، أكد الرائد الدكتور راشد الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي أن مبادرة «العلم والقادة» جاءت لتحفيز الموظفين وإبراز اهتمام قيادات شرطة دبي للعلم والعلوم من منظورهم القيادي.