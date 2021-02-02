شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الوحدة أصبح أقوى من الدور الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أكد المدرب عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة الخميس لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي، مقراً أن«العنابي» أصبح أقوى بعد التعاقدات الأخيرة.

وقال العنبري«الوحدة من الفرق التي دائماً ما تنافس على البطولات، وتحظى باحترام الجميع، وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة تليق بمكانة الفريقين والظهور بشكل طيب والعودة بالثلاث نقاط من أبوظبي».

ورداً على سؤال حول سرعة استقبال الشارقة للأهداف مثل ماحدث في مباراة الفجيرة الأخيرة بتسجيل هدفين سريعين في مرماه، وضح العنبري «صحيح هذا أمر غير جيد بالنسبة للفريق باعتباره كان متقدماً على الفجيرة 3-صفر واستقبل هدفين سريعين، بفعل فقدان الكرة في آخر 20 دقيقة ما جعل الأفضلية تذهب لفريق الفجيرة، والمرحلة المقبلة تحتاج لانضباط كبير في الجانب الدفاعي، لأنه من الصعب في مواجهةالفرق الكبيرة أن تستقبل هدفين وتفوز بالمباراة،ولذلك علينا أن نكون أكثر حذراً».

وبخصوص وضعية منافسه في المباراة،قال «الوحدة في الدور الأول لم يلعب بتشكيلة ثابتة، وفي مباراته الأخيرة مع حتا كان مكتمل الصفوف بأجانبه الأربعة ما أعطى انطباعاً بأنه سيكون من الفرق الصعبة في الدور الثاني لا سيما وأنه يملك لاعبين مواطنين جيدين وجهازاً فنياً متمكناً، ونحن نعلم صعوبة المباراة ولدينا ثقة بلاعبي فريقنا».