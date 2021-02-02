شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة اتهام الديمقراطيون الموجهة لترامب تتضمن «الخيانة غير المسبوقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : ”الخليج 365”

قدّم المدعون الديمقراطيون، الثلاثاء، قائمة بالاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتشمل تهمة «الخيانة غير المسبوقة».

وأوضح القائمون على ملف العزل في مجلس النواب، إن ترامب مسؤول بصورة فردية عن هجوم «الكابيتول»، إضافة إلى أن الرئيس السابق عرض حياة أعضاء الكونجرس للخطر.

ووجهت الحكومة الفيدرالية اتهامات إلى أكثر من 100 شخص، وفق تعداد وضعه برنامج حول التطرف في جامعة جورج واشنطن، وهم 102 رجل و15 امرأة قدموا من 35 ولاية أمريكية ومن العاصمة واشنطن.