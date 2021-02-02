شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة الشارقة تطلق خدمة الاستعلام عن الدعاوى الإيجارية رقمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق خدمة الاستعلام عن الدعاوى الإيجارية بصورة رقمية عن طريق الموقع الإلكتروني بحيث يمكن للمتعامل الاستفسار عن القضية ومراحل إنجازها من خلال الموقع، من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة المختلفة للاستفسار والاطلاع على مجريات الحكم فيها، بهدف توفير أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي قامت البلدية بإطلاقها مؤخراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي «سابق»، والذي تنفذه بالتعاون مع شركة «إيفوتيك» لتحويل كل خدماتها إلى رقمية انطلاقاً من حرصها على تعزيز جهود الإمارة في مجال التحول الرقمي.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تحرص على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة واختصار الوقت والجهد على جميع المتعاملين، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات عملها من خلال الاستغلال الأمثل لبنيتها الرقمية.

وأوضح حامد القائد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أنه يمكن للمتعامل الاستعلام عن الدعوى الإيجارية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية واختيار الخدمات الإلكترونية والذكية، ثم خدمات إدارة التنظيم الإيجاري واختيار خدمة الاستعلام عن الدعوى الإيجارية بإدخال البيانات اللازمة.