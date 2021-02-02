شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تستشرف المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قطعت هيئة كهرباء ومياه دبي شوطاً كبيراً في رحلتها في تطوير خريطة طريق لتقنيات الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 استشرافاً للمستقبل، وأطلقت جملة من الخدمات والمبادرات التي تعتمد على هذه التقنيات الواعدة.

وأفرد مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 مساحة للحديث عن موظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي بوصفه إحدى التجارب الإماراتية المتميزة في التفاعل مع المتعاملين.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الهيئة والخدمات الذكية والمبتكرة التي توفرها تندرج في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف تتيح الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي مما يسمح للمتعاملين إنجاز جميع معاملات الهيئة عبر القنوات الذكية في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم ويحافظ على البيئة.