شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الوحدة قادر على رد الدين لـ«الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة ثقته بتحقيق «العنابي» الفوز في مباراة الشارقة، الخميس، ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه متفائل بقدرة فريقه على الانتصار وحصد النقاط الثلاث مع احترامه لـ«الملك»متصدر ترتيب المسابقة.

وقال: متفائل بالفوز في المباراة المهمة، الآن لدينا لاعبين وخيارات متعددة وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنجعل هذا الانتصار المطلوب ممكناً، نعلم أننا نواجه فريقاً يقدم مستويات جيدة في الدوري ويمتلك لاعبين مميزين ومتصدراً لجدول الترتيب، ولكني اثق بلاعبينا وقدرتهم على فعل كل شيء من اجل الفوز مع احترامنا للمنافس.

وأوضح رازوفيتش أن خسارة الوحدة في الدور الأول أمام الشارقة 1-2 أصبحت من الماضي والأمور تغيرت كثيراً عن مباراة الدور الأول، وشدد على قدرة«العنابي» على رد الدين والثأر من «الملك».

وأعرب مدرب الوحدة عن سعادته باكتمال صفوف فريقه وامتلاكه خيارات متعددة للتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء مبيناً أهمية استعداد بعض اللاعبين لتغيير مراكزهم أو فقدانها من أجل القائمة المثالية خلال المباريات المقبلة.

وكشف رازوفيتش أنه لايهتم بغيابات المنافس انما يهتم بفريقه وقدراته،مضيفاً أن الشارقة ستتم مواجهته كفريق كامل وليس الثنائي البرازيلي ويلتون وكورنادو.