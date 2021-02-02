شكرا لقرائتكم خبر عن مسك توقع عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية بقيمة 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن توقيع عقد تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، الشريك التشغيلي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التمويل 50 مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة التمويل سنتان.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سندات لأمر مساوية للمبالغ المسحوبة من قيمة التمويل بالإضافة إلى تمديد الرهن الحالي على الأصول الثابتة الخاص بالقرض السابق حتى انتهاء اتفاقية التمويل الجديدة.

وتستهدف الشركة من التمويل تمويل رأس المال العامل بما يخص مبيعات التصدير، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الثالث.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.