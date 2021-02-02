شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع وسط توقعات إيجابية بشأن الطلب على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي.



ويسود تفاؤل حذر في الأسواق بشأن قدرة دول العالم على احتواء جائحة كورونا، وذلك في ظل توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.



ومن شأن احتواء الجائحة أن يكون بمثابة داعم للتعافي الاقتصادي تدريجيا، وهو ما توقعته مؤسسات مصرفية وبنوك مركزية عالمية.



كان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد أكد على أن أكبر اقتصاد في العالم تعرض للتباطؤ في التعافي خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن هناك توقعات بعودته للنمو في وقت لاحق هذا العام تزامنا مع توزيع اللقاحات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.1 نقطة وأقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2247 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2272.5 دولار وأقل سعر عند 2215 دولارا.