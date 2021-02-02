شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% مواصلة مكاسبها بعد تبدد المخاوف بشأن طفرة مستثمري التجزئة.



ومن المنتظر أيضا صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات الكبرى ومن أبرزها "جوجل" و"تويتر" وشركات الطاقة والسيارات.



كانت "وول ستريت" قد شهدت في الآونة الأخيرة مضاربات حادة من المستثمرين الأفراد على أسهم مثل "جيم ستوب" بعد رهان صناديق تحوط على هبوطه.



وأعرب محللون عن قلقهم بشأن مطالبات مشرعين في الكونجرس الأمريكي للرئيس "جو بايدن" بإعادة النظرة في خطته الرامية لتحفيز الاقتصاد والمقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 30558 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 13574 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 3817 نقطة.