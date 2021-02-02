شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تتوقع 15 مليار دولار عائدات مبيعات لقاح «كوفيد-19» في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة فايزر الثلاثاء أنها تتوقع بأن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد الذي طوّرته بالاشتراك مع بايونتيك إلى 15 مليار دولار في 2021 على ان ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت فايزر عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله فيما نشرت توقعات 2021. وتوقعت فايزر مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44,4 دولار و46,4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح كوفيد-19. (أ.ف.ب)