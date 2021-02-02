شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة لأسباب متعلقة بالسلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد موقع حكومي الثلاثاء، أن شركة تيسلا للسيارات وافقت على استدعاء 134 ألفاً و951 سيارة من الطرازين «إس» و«إكس»، نظراً لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل بعد أن طلبت الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة الاستدعاء الشهر الماضي.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قدمت طلب الاستدعاء في خطاب رسمي بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني إلى تيسلا، قائلة إنها خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز «إس» أعوام 2012 إلى 2015، والطراز «إكس» أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية، وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي؛ ما «قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية». (رويترز)