شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الغاز الطبيعي تواصل الارتفاع وتقترب من 3 دولارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد قفزة 11% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في شهرين، واصلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي الصعود الكبير الثلاثاء، مع تعرض منطقة شمال شرق الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية شديدة، بينما تشير توقعات إلى استمرار موجة أكثر برودة وزيادة في الطلب على التدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق في بورصة نيويورك التجارية 4% الثلاثاء إلى 2.988 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية مسجلة أعلى مستوى منذ أول ديسمبر.

وتشير توقعات «رفينيتيف» إلى أن متوسط الطلب على الغاز في الولايات للمتحدة، شاملا الصادرات، سيرتفع من 128.4 مليار قدم مكعبة يومياً هذا الأسبوع إلى 138.1 مليار قدم مكعبة يومياً الأسبوع القادم مع استمرار الموجة الباردة، وذلك أعلى بكثير من توقعات «رفينيتيف» يوم الجمعة الماضي.

صادرات «جازبروم» في يناير زادت 45.4%

إلى ذلك، قال عملاق الغاز الروسي جازبروم إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفييتي السابق قفزت 45.4% على أساس سنوي في يناير إلى 19.4 مليار متر مكعب. وارتفع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 6.4% على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 47 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة دون أن تذكر أرقاماً إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين في يناير زادت إلى حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة مع الشهر نفسه في 2019. (وكالات)