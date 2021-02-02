شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أقل من المتوقع لاقتصاد اليورو في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات أولية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش دون المتوقع في الربع الأخير من 2020 وسط عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، بينما نجحت ألمانيا وإسبانيا، وهما من أكبر اقتصادات المنطقة، في تحقيق نمو طفيف.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن تقديراته الأولية تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو التسع عشرة 0.7% مقارنة مع ربع السنة السابق و5.1% على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق وانكماشاً سنوياً 5.4% بعد تعافٍ قوي بين يوليو وسبتمبر، عندما خففت منطقة اليورو القيود على السفر والترفيه بعد الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19.

وأظهرت بيانات يوروستات أن فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، قادتا تراجع الناتج إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في البلدين 1.3% و2% على الترتيب. في المقابل، نما ناتج ألمانيا 0.1% عن الربع الثالث وإسبانيا 0.4%.

وأوضح يوروستات أنه وفقاً لتقديراته الأولية للنمو السنوي في 2020، بناء على البيانات الفصلية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 6.8% في منطقة اليورو و6.4% في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. (رويترز)