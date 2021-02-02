شكرا لقرائتكم خبر عن أول خسارة في تاريخ «إكسون».. 22.4 مليار دولار في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إكسون موبيل، أكبر منتج أمريكي للنفط، الثلاثاء أول خسارة سنوية لها منذ إدراجها بالبورصة بعد أن عصفت جائحة كوفيد-19 بأسعار الطاقة في حين خفضت الشركة قيمة أصولها في مجال الغاز الصخري أكثر من 20 مليار دولار في الربع الرابع. منيت الشركة بخسارة سنوية صافية قدرها 22.44 مليار دولار للعام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 14.34 مليار دولار في 2019.

يأتي إعلان الشركة بعد 48 ساعة على كشف مصادر مطلعة إن رئيسي «إكسون موبيل» و«شيفرون» أجريا محادثات تمهيدية في مطلع 2020 لبحث سبل دمج أكبر شركتين لإنتاج النفط بالولايات المتحدة وذلك في صفقة كانت ستصبح أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

وهوت أسهم إكسون وشيفرون بشدة في العام الماضي بعد حرب أسعار في أسواق النفط وبسبب تأثير وباء فيروس كورونا ما دفع قيمة الخام إلى الهبوط الحاد. (رويترز)