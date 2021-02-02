شكرا لقرائتكم خبر عن أول هبوط في أسعار المنازل البريطانية منذ يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري، الثلاثاء، إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير كانون الثاني للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس، مضيفة أن السوق قد يعتريه الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.

ونزلت أسعار المنازل 0.3% على أساس شهري، ما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4% من 7.3% في ديسمبر، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات. كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3% و6.9% على أساس سنوي.

وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.

ويوم الاثنين، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاماً في ديسمبر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي دعما لسوق العمل، إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

(رويترز)