شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: رغم التحديات.. الإمارات تعزز رسالتها الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز رسالتها الإنسانية التي وضع لبنتها الأولى زايد الخير وسارت عليها قيادتنا الرشيدة.

وغرد سموه عبر «تويتر»: «تواصل الإمارات تعزيز رسالتها الإنسانية التي وضع لبنتها الأولى زايد الخير وسارت عليها قيادتنا الرشيدة، أكدنا خلال اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر على مضاعفة الدعم للشأن المحلي وتوسيع مظلته».

وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «رغم التحديات تواصل قوافل الخير الإماراتية جهودها الإنسانية والتنموية إقليمياً ودولياً».