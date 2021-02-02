شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % نسبة رضا المتعاملين والشركاء عن «أشغال الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أظهرت استبيانات استطلاع الرأي التي أجرتها دائرة الأشغال العامة في الشارقة أن الدائرة حققت نسبة 92 % في الرضا العام للمتعاملين والشركاء مع الدائرة خلال عام 2020 وذلك وفق استطلاع رأي دوري تقوم به لقياس مدى رضا المتعاملين والشركاء عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا.

وأظهر الاستبيان الذي أجرته الدائرة أن نسبة الرضا العام للمتعاملين والشركاء عن الدائرة بلغت 92%.

كذلك أوضح الاستبيان رضا مستخدمي المباني في المنطقة الوسطى والشرقية عن خدمات الصيانة والعمران والتي بلغت 98 %، بينما بلغت نسبة رضا الشركاء عن إدارة عقود المباني في مجال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين للعام الماضي 97 %، أما ما يخص رضا المتعاملين عن مركز سعادة المتعاملين فبلغت النسبة 95 %.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة إن هذه الدراسات واستطلاعات الرأي، تأتي ضمن حرص الدائرة المستمر للتعرف على مدى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها.